MotoGP - Honda : Rins signe deux ans

Rins actuel neuvième du championnat

Cela fait plusieurs semaines qu’Alex Rins clamait qu’il défendrait les couleurs de Honda LCR la saison prochaine, c’est désormais officiel. L’écurie Suzuki, qui l’avait recruté en 2017, ayant décidé de quitter le MotoGP l’année prochaine, le pilote de 26 ans devait trouver une nouvelle équipe, et ce sera donc Honda LCR pour 2023 et 2024. « Je suis très heureux de rejoindre le LCR Honda Team, a confié le Catalan.La confiance de Lucio (Cecchinello, le patron de l’écurie) et de Honda a été indispensable pour moi dans ma décision de relever ce défi avec ce constructeur. Je tiens à les remercier pour cette opportunité. »Du côté de Honda, on se réjouit également de ce recrutement. « Alex Rins est un pilote expérimenté, rapide et capable de décrocher des podiums. Tout cette expérience, associée à cette capacité qu'il a à être précis dans ses indications à ses mécaniciens sera sans aucun doute un atout pour améliorer notre package moto, dans le but de nous battre pour plus de podiums », s’est félicité Cecchinello.(3eme en Argentine, 2eme aux Amériques). Alex Rins occupe actuellement la neuvième place du championnat, à 97 points du leader Fabio Quartararo. Il va essayer de conclure son aventure chez Suzuki de la plus belle des manières, avant de rejoindre Honda LCR, où on ne sait toujours pas qui sera son coéquipier en 2023. L'Espagnol Alex Marquez va en effet rejoindre Ducati-Gresini, alors que le Japonais Takaaki Nakagami pourrait bien être remplacé par son compatriote Ai Ogura, actuellement engagé en Moto2.