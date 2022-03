MotoGP - Honda : Marquez souffre encore de problèmes de vision

18 Grands Prix manqués pour Marquez depuis deux ans

Marc Marquez va-t-il un jour être débarrassé des problèmes de santé qui lui empoisonnent la vie depuis près de deux ans ? Le pilote espagnol de 29 ans accumule les tuiles, et ce mardi, il a annoncé être de nouveau victime de diplopie, ce trouble de la vision qui le fait voir double. « J’ai une impression de déjà vu… Pendant mon voyage retour en Espagne, j’ai commencé à ressentir de l’inconfort avec ma vision, et j’ai décidé de rendre visite au Docteur Sanchez Dalmau, qui a confirmé que j’avais un nouvel épisode de diplopie.Comme toujours, merci beaucoup à tous pour votre soutien », a tweeté le célèbre n°93.Dimanche dernier, Marc Marquez avait subi une très violente chute lors du warm-up du Grand Prix d’Indonésie (l'une des plus grosses qu'il n'avait subie, a-t-il reconnu) et était retombé sur la tête. Victime d’un traumatisme crânien, le pilote Honda n’avait pas été autorisé à prendre le départ. L’Espagnol ne précise pas si son problème de diplopie est une conséquence de sa chute. Toujours est-il que ce même trouble de la vision l’avait privé des deux derniers Grands Prix la saison dernière, en Algarve et à Valence.Sur courant alternatif depuis deux ans, en raison d’une triple opération du bras du bras droit et donc de cette diplopie, le septuple champion du monde MotoGP n’a disputé que seize courses sur les 34 possibles depuis deux ans, et en a gagné trois. Le prochain Grand Prix est prévu le 3 avril en Argentine, mais sa présence reste incertaine.