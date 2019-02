MotoGP-Honda: Marquez n'attend plus rien de Rossi

Marc Marquez, champion du monde en titre, va vivre une saison avec un nouveau coéquipier puisque Jorge Lorenzo va remplacer Dani Pedrosa au sein de l'écurie Honda. Un duo de choc avec en toile de fond une possible lutte pour le titre de champion du monde. Parmi les adversaires à suivre, on trouve Yamaha qui reste sur 25 courses sans succès mais dont la réaction est grandement attendue. Vinales et Rossi auront donc peut-être leur mot à dire en 2019. Au sujet de l'Italien, les relations avec Marquez sont toujours aussi fraîches. Interrogé sur le fait de lui tendre la main, l'Espagnol a répondu pour Marca: "Non, je l'ai déjà fait. C'est tout, on le fait une fois et voilà. A aucun moment je n'ai de rancoeur ou quoi que ce soit. Quand on me l'a demandé j'ai répondu que j'admire ce qu'il fait et j'aimerais en faire autant à 40 ans. Arriver à 40 ans et être un des favoris pour le titre de 2019, tous les pilotes en rêvent."