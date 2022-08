MotoGP - Honda : Marquez espéré aux tests de Misano dans deux semaines

Marquez en souffrance depuis 2020

Cette saison, Marc Marquez n’a disputé que six Grands Prix, avant de se faire opérer au mois de juin, une nouvelle fois au niveau de son bras droit qui le fait tant souffrir depuis sa chute de juillet 2020 à Jerez. Ce jeudi, le pilote espagnol de 29 ans va vivre une journée décisive, puisqu’il passera un scanner qui lui permettra de déterminer quelle suite donner à sa saison, lui qui espère toujours reprendre la compétition en 2022. Le patron de son écurie, Alberto Puig, rêve de le revoir pour les tests de Misano, prévus les 6 et 7 septembre, juste après le Grand Prix de San Marin. « Ce serait un problème s'il n'était pas là pour les tests de Misano. Je pense que pour la course il ne sera pas là, mais il peut être là pour le test, et même si ce n'est pas pour faire 100 tours par jour, mais au moins quatre départs, c’est très important. S'il ne participe pas aux tests de Misano, ce ne sera plus la même chose. Nous ferons comme jusqu'à présent, à l'aveugle.S'il n'est pas là, ce n'est pas une excuse, mais cela rend notre travail difficile », a-t-il déclaré, selon des propos relayés par Marca.Sur les trois dernières saisons, Marc Marquez n’a disputé que 21 Grands Prix sur les 45 possibles, en raison de cette blessure au bras, mais il a tout de même eu le temps d’en remporter trois, l’an dernier, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Emilie-Romagne. En 2022, le sextuple champion du monde MotoGP a galéré, à l’image de son écurie,Son retour, à Misano ou ailleurs, permettra-t-il d’inverser la tendance ou faut-il déjà se tourner vers 2023 ?