MotoGP - Honda : Marquez doit rester à l'hôpital

Décidément, Marc Marquez ne voit pas le bout du tunnel. Opéré jeudi à Madrid de l'humérus droit pour la troisième fois en quatre mois et demi, le pilote de 27 ans va devoir prolonger son séjour à l'hôpital, a fait savoir son écurie Honda dans un communiqué : "La situation clinique postopératoire de Marc Marquez a été jugée satisfaisante par son équipe médicale de l’hôpital Ruber Internacional de Madrid. Cependant, les prélèvements effectués lors de la chirurgie de la pseudarthrose ont confirmé l'existence d'une infection antérieure dans la fracture, qui verra Marquez subir un traitement antibiotique spécifique dans les semaines à venir. Marquez restera à l'hôpital Ruber Internacional, à Madrid." Rappelons que cette blessure à l'humérus droit est intervenue après une chute lors du tout premier Grand Prix de la saison, le 19 juillet dernier. Le sextuple champion du monde MotoGP estimait alors que ce n'était pas si grave et qu'il pourrait disputer le Grand Prix suivant, dès la semaine d'après, toujours à Jerez. Mais il a finalement dû être opéré le 21 juillet, puis encore le 3 août, et donc une troisième fois le 3 décembre, "car la cicatrisation s’effectuait trop lentement en dépit du traitement spécifiquement adressé". Six mois d'absence pour Marquez ?

Selon la presse espagnole, cette troisième opération pourrait nécessiter une période de convalescence de six mois supplémentaires. Ce qui signifierait qu’on ne verrait pas Marc Marquez avant début juin ! Si le calendrier provisoire de la saison 2021 peut être respecté malgré la pandémie de coronavirus qui continue à sévir à travers le monde, cela signifie qu’il manquerait les six premiers Grands Prix de la saison 2021 (Qatar, Argentine, Amériques, Espagne, France et Italie). Honda pourrait alors se mettre en quête d’un pigiste médical, mais rien n'a encore été décidé. Il va déjà falloir voir si l'infection du pilote espagnol guérit avec les antibiotiques, et si la blessure cicatrise enfin comme il le faudrait.