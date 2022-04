MotoGP - GP du Portugal : Zarco en pole, Quartararo cinquième

🗨️ @JohannZarco1 : "Je suis content de ne pas être passé par la Q1"

Il fallait prendre des risques, Johann Zarco en a pris et ça paie ! On a hâte d'être demain pour une course folle sur CANAL+ 🤩#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP ▶ : https://t.co/Q9uXtTYtRy pic.twitter.com/yKbGKn3HiJ



— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) April 23, 2022

Zarco : "Je ne m'y attendais pas"

Johann Zarco (31 ans) à la fête sur le circuit de Portimao. Le Cannois s'est montré le plus rapide sur sa Ducati ce samedi lors des qualifications du Grand Prix du Portugal. A l'issue d'une séance folle disputée qui a vu l'Italien Enea Bastianini, leader du classement général du Championnat du monde passer complètement au travers (18eme temps), Zarco, avec un temps d'1'42”003, a arraché la pole position dans les toutes dernières secondes alors que c'est Jake Miller qui détenait alors le meilleur temps. Cette pole position - la septième en carrière pour le Français - semblait pourtant promise à Marc Marquez avant que la chute de Pol Espargaro n'oblige les organisateurs à brandir le drapeau jaune et à invalider du même coup les chronos du septuple champion du monde mais aussi de Fabio Quartararo.A l'arrivée, le champion du monde en titre a dû se contenter du cinquième temps. Il partira néanmoins lui aussi de la première ligne. Les Espagnols Joan Mir et Aleix Espargaro, quant à eux, s'élanceront derrière Zarco dimanche. "C'était assez chaud, je suis content d'être allé directement en Q2, parce qu'on a vu qu'en Q1, les pneus slick avaient payé uniquement à la fin dans la dernière minute, donc c'était beaucoup plus dur nerveusement. Alors qu'en Q2, la stratégie de pneus était beaucoup plus sûre, et le but, c'était de rester en piste pour attendre les meilleures conditions de piste, et ça a bien marché. Ca l'a fait, je suis vraiment trop content et je ne m'y attendais pas." L'expérimenté pilote français peut l'être d'autant plus que le poleman s'est toujours imposé le lendemain lors du Grand Prix dans l'histoire de l'épreuve. Espérons pour Zarco que l'histoire se répètera.