MotoGP - GP du Portugal (Essais libres) : Le meilleur temps pour Fabio Quartararo, Johann Zarco en embuscade

Retour compliqué pour Marc Marquez

Dans une troisième séance d'essais libres qui a été perturbée par la violente chute de Jorge Martin et son transfert à l'hôpital, Fabio Quartararo a su garder son sang-froid pour réaliser le meilleur temps.Le pilote français n'a pas été mis en danger par le drapeau rouge qui a été agité à quelques minutes de la fin de la séance. Pour Johann Zarco, la situation était bien différente. Le leader du classement des pilotes a eu besoin de s'employer jusqu'au bout pour accéder à la Q2. 14eme temps au moment où la piste a été réouverte, le Français a gagné dix places pour réussir à se rapprocher du trio de tête et finir quatrième à un dixième de Francesco Bagnaia.Tout le monde n'a pas eu sa chance. Pour son grand retour, Marc Marquez a du se contenter du 15eme rang. A presque une seconde du Niçois, il va devoir passer par la Q1 pour aller plus loin ce samedi.Ces deux derniers ont été gênés par la chute d'Alex Marquez au moment d'attaquer. Concernant l'état de santé de Jorge Martin, il ne pourra pas remonter sur sa moto durant le week-end et peut-être même pendant quelques semaines. Conscient, il a été touché à la tête, à la main droite et à la cheville droite.