MotoGP - GP d'Indonésie : Traumatisme crânien pour Marquez, le départ reporté à cause de la météo

Le départ reporté à cause de la météo

Les Moto2 et Moto3 ont roulé !

Quelle énorme frayeur pour Marc Marquez ! L'Espagnol a été victime d'une très grosse chute ce dimanche lors du warm-up du Grand Prix d'Indonésie, deuxième manche de la saison, dont il devait partir en quatrième position. Le pilote Honda a perdu le contrôle de sa moto dans le virage 7 et a été propulsé dans les airs, avant de retomber sur la tête. Après de longues secondes au sol, Marc Marquez a miraculeusement réussi à se relever, mais il avait beaucoup de mal à marcher, et titubait, groggy par le choc. Le sextuple champion du monde MotoGP a été héliporté vers l'hôpital pour passer un scanner, qui a révélé une commotion cérébrale. « Marc va bien. Il a subi une chute violente lors du warm-up, ce qui lui a causé une blessure à la tête. Dans un premier temps, nous l'avons examiné ici, puis nous l'avons envoyé à l'hôpital de Lombok. Il a subi plusieurs examens radiologiques qui se sont révélés négatifs.», a déclaré le Docteur Angel Charte, responsable médical du championnat du monde de moto. Marc Marquez ne disputera donc pas le Grand Prix ce dimanche.Reste à savoir si ce Grand Prix aura bien lieu... Dans un premier temps, les organisateurs avaient annoncé que la course MotoGP serait réduite de 27 à 20 tours en raison des températures très élevées, mais les grosses chaleurs se sont transformées en violents orages, avec de fortes pluies. Le Grand Prix a donc d'abord été reporté de 8h00 à 8h10 (heure française), mais la pluie n'a pas cessé. La foudre s'est même abattue sur le circuit, et malgré les incantations d'une prêtresse sur la piste, la pit-lane n'était toujours pas ouverte à 8h30Les deux autres courses de la journée ont en revanche pu se dérouler normalement. En Moto2, la victoire est revenue au Thaïlandais Chantra Somkiat (23 ans, Kalex), qui a signé la toute première victoire de sa carrière. L'Italien Celestino Vietti, deuxième ce dimanche après s'être imposé au Qatar, conserve la tête du championnat. En Moto3, c'est un autre Italien, Dennis Foggia (21 ans, Honda), qui l'a emporté, décrochant sa septième victoire, et qui prend la tête du classement général.Prochain rendez-vous : en Argentine dans deux semaines.