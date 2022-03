MotoGP - GP d'Indonésie : Quartararo signe la pole, Zarco est troisième

A crazy #MotoGP qualifying comes to an end! 🏁@FabioQ20 hits back as his contenders are littered through the grid! 👇#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/rOYaMeg9gk

Fabio Quartararo est de retour aux affaires. Ce samedi, sur la piste de Mandalika, le Français, champion du monde en titre, a signé sa première pole position de cette saison 2022, à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Indonésie de MotoGP., pilote de chez Ducati Pramac. Quant à l'autre Français, à savoir Johann Zarco, également pilote chez Ducati Pramac, il signe le troisième temps de cette même séance de qualifications, et partira donc également depuis la première ligne. Une belle journée donc pour les deux Tricolores. Une journée qui contraste quelque peu avec le premier Grand Prix inaugural de cette saison 2022.En effet, du côté du Qatar, il y a de cela deux semaines désormais, Fabio Quartararo et Johann Zarco avaient terminé respectivement en neuvième et huitième position de cette course. La deuxième ligne de ce deuxième Grand Prix sera composée de Brad Binder (KTM), d'Enea Bastianini (Ducati-Gresini), l'actuel leader surprise du classement du championnat du monde après son succès du côté du Qatar il y a quinze jours de cela, et du vice-champion du monde en titre, à savoir l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati)., et ce coup sur coup, lors de la toute première partie des qualifications, soit la Q1. Par conséquent, l'Espagnol ne pourra partir que depuis la quinzième place de cette même grille de départ. Le Grand Prix d'Indonésie, deuxième manche du championnat du monde de MotoGP, aura lieu pas plus tard que ce dimanche, à partir de 15h00 heure locale, soit 8h00 heure française.