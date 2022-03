MotoGP - GP d'Indonésie : Quartararo et Zarco sur le podium derrière Oliveira !

AWESOME from lors d'un Grand Prix qui a débuté avec 1h15 de retard en raison de l'orage qui s'est abattu sur la piste et n'a comporté que 20 tours au lieu de 27. Parti en pole position, Fabio Quartararo a réussi un très bon départ, au contraire de son compatriote Johann Zarco (parti troisième), qui a perdu plusieurs places avant de les reprendre. Mais dès le deuxième tour, Miguel Oliveira et Jack Miller ont dépassé le champion du monde, qui s'est même retrouvé cinquième durant le tour suivant, après avoir patiné sur un vibreur dans la ligne droite, ce qui a permis à Zarco et Alex Rins de le doubler.



Quatrième victoire pour Oliveira