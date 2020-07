MotoGP – GP d’Espagne : Sanctionné, Quartararo fait appel

Ce lundi, Fabio Quartararo a terminé cinquième puis deuxième des deux séances de tests organisées sur le circuit de Jerez-Angel Nieto, à quatre jours du coup d’envoi de la saison de MotoGP, retardé de plus de quatre mois en raison de la pandémie de coronavirus. Mais vendredi, pour la première séance d’essais libres officielle sur la piste espagnole, le pilote français de 21 ans sera privé des vingt premières minutes. En effet, il a été sanctionné ce mercredi pour avoir utilisé une moto non conforme lors de tests privés les 18 et 19 juin sur le circuit du Castellet, en France. Des observateurs avaient vu des éléments de compétition sur sa moto de série, ce que le règlement interdit. Toutefois, le pilote de l’écurie Petronas Yamaha SRT a décidé de faire appel de cette sanction, et une nouvelle décision devrait être prise (ou pas) rapidement. Quartararo devant Marquez lors des tests

Mercredi après-midi, Fabio Quartararo a terminé à 118 millièmes de son futur coéquipier Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), mais devant le multiple champion du monde Marc Marquez (Repsol Honda) pour 30 millièmes. De bon augure avant le premier Grand Prix de la saison, où le pilote français sera très attendu avec sa nouvelle moto identique à celle des pilotes officiels (Vinales et Rossi), lui qui a signé sept podiums et six poles en 2019, finissant cinquième mondial. Rappelons que la saison 2020 comporte pour le moment treize Grands Prix, se déroulant tous en Europe (dont sept en Espagne). Les Grands Prix de Thaïlande, de Malaisie et d’Argentine sont en attente, alors que tous les autres (Qatar, Amériques, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Grande-Bretagne, Japon, Australie) ont été annulés.