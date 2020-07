MotoGP - GP d'Espagne : Quartararo triomphe !

Fabio Quartararo avait quatre mois et vingt jours lorsque Régis Laconi a remporté le Grand Prix de Valence 500cm3 en septembre 1999. Depuis, aucun pilote français n’avait réussi à triompher dans la catégorie-reine de la moto, devenue MotoGP en 2002. Le jeune Niçois a enfin mis fin à cette interminable attente ce dimanche, en s’imposant lors du Grand Prix d’Espagne, le premier de la saison ! Parti six fois en pole position la saison passée, Quartararo n’avait jamais réussi à s’imposer. Cette fois, il a transformé l’essai, au terme d’une course folle !



Plus d'infos à venir...