MotoGP - GP d'Espagne : Bagnaia devance Quartararo lors des essais libres 2

Un duo et les autres

La lutte pour le championnat du monde de MotoGP est féroce. Le Français Fabio Quartararo a fait les frais de cette concurrence ce vendredi à Jerez.. Auteur d'un chrono de 1'37''209, l'Italien n'a pas pu être dépassé, et Quartararo est le seul à s'en rapprocher, deuxième à 0''178. Le Français sera donc de nouveau à suivre de très près sur la piste, ce samedi, dans la quête de pole position, à Jerez. Les deux pilotes ne se lâchent plus, après avoir respectivement terminé deuxième et premier lors du dernier GP au Portugal.Quant aux autres pilotes, Espargaro, Morbidelli, Viñales, Nakagami, Oliveira, Rins et Binder, ils ont réussi de bons chronos, dans le Top 10 ou tout proche.Clairement, je pense qu’il est dans la bonne direction car même en partant loin, il trouve son rythme et va très vite. Sa deuxième place à Portimão est le signe qu’il avait le rythme sans s’épuiser, sinon il n’aurait pas tenu jusqu’au bout. »En revanche,Seizième à un petit peu plus d'une seconde du chrono référence, Marc Marquez se remet petit à petit de sa blessure à un bras, et prend son temps pour revenir encore plus fort.