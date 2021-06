MotoGP - GP des Pays-Bas : Quartararo triomphe et augmente son avance au championnat !

Fourth victory of 2021!!! 🏆@FabioQ20 heads into the summer break as the overwhelming title favourite! 🔝#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/FMPRBVUn9n

Fabio Quartararo sacré champion du monde à la fin de la saison 2021, ce n’est plus une utopie ! Le pilote français continue de prouver course après course qu’il a le talent et les épaules pour aller décrocher ce sacre qui serait historique pour la France. Il l’a encore prouvé ce dimanche dans la « cathédrale » d’Assen, aux Pays-Bas, en allant signer sa quatrième victoire de la saison en neuf Grands Prix. Parti deuxième derrière son coéquipier Maverick Vinales, le Niçois a pris la tête de la course au premier virage, mais Francesco Bagnaia, sur sa Ducati, est venu le dépasser dans le deuxième tour. Quartararo est resté au contact de l’Italien pendant trois tours, et a finalement repris la tête du Grand Prix sans encombre. Une première place qu’il n’a plus lâchée jusqu’à la fin des 26 tours ! Il a pourtant avoué après la course avoir encore ressenti des douleurs au niveau de son bras.

Zarco au pied du podium



Bagnaia est resté deuxième pendant cinq tours, avant que Takaaki Nakagami (Honda) ne le double à son tour. Le début de la fin pour le pilote italien, qui a ensuite dû faire un « long lap » pour avoir dépassé les limites du circuit, ressortant huitième, avant de terminer sixième sur la ligne d’arrivée. C’est donc Maverick Vinales et Joan Mir qui complètent le podium derrière Quartararo. Le pilote Yamaha, que les rumeurs annoncent du côté d’Aprilia dès la saison prochaine, a réussi une belle course mais n’était tout simplement pas aussi rapide que son coéquipier. Le champion du monde a quant à lui signé une magnifique remontada, puisqu’il était parti dixième. Johann Zarco, toujours aussi régulier, finit au pied du podium. Comme souvent, le pilote Pramac, parti cinquième, a perdu des places au départ, mais a doublé plusieurs pilotes pour remonter au classement. Marc Marquez, vainqueur la semaine dernière en Allemagne, a lui aussi réussi une belle remontée, en finissant septième après être parti 20eme. Valentino Rossi, Jorge Martin, Jack Miller et Iker Lecuona, victimes de chutes, ne sont pas allés au bout du Grand Prix. Grâce à ce succès, Fabio Quartararo augmente son avance au classement du championnat du monde, avec désormais 34 points d’avance sur Johann Zarco et 47 sur Francesco Bagnaia, alors qu’il reste encore dix courses au calendrier. La prochaine est d’ailleurs prévue dans cinq semaines, du côté de l’Autriche. Nos deux pilotes français vont assurément passer de bonnes vacances !