La semaine passée, la moto française vivait un dimanche de rêve avec la victoire de Fabio Quartararo devant Johann Zarco au Sachsenring en Allemagne. Cet après-midi, dans la « cathédrale » d’Assen, aux Pays-Bas, les drapeaux bleu-blanc-rouge étaient en berne. Le champion du monde en titre et leader du championnat a en effet commis sa première grosse erreur de la saison, et cela lui vaut un zéro pointé. Deuxième sur la ligne derrière Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo n’a pas réussi un excellent départ et s’est retrouvé troisième derrière Aleix Espargaro.



Et alors qu’il tentait de doubler le pilote espagnol dans le quatrième tour, il a perdu l’avant de sa moto dans le virage 5 et a chuté, pendant que son rival filait tout droit dans le gravier, sans tomber. Reparti dernier, le champion du monde a réparé sa moto et a repris la course, quitte à se retrouver un tour derrière Bagnaia. Mais quatre tours après sa première chute, il est encore tombé, plus lourdement cette fois, en perdant l’arrière de sa moto dans le même virage 5 ! Le Français s’est relevé, en boîtant un petit peu, et a cette fois définitivement dit adieu ce Grand Prix. C’est donc un zéro pour lui, alors que son dauphin, Aleix Espargaro, auteur d’une fabuleuse remontée, a terminé au podium, en doublant Brad Binder et Jack Miller dans le dernier tour.