MotoGP - GP des Amériques : Viñales ne sera pas là

Maverick Viñales (26 ans) est encore sous le choc. Endeuillé par le décès tragique de son jeune cousin Dean Berta Viñales (15 ans) dans un accident survenu à Jérez lors d'une course de Mondial Supersport 300, le pilote espagnol passé tout récemment de Yamaha à Aprilia n'a pas la tête pour le moment à monter sur sa moto. Dimanche, il ne s'alignera donc pas au départ du Grand Prix des Amériques, 15eme manche de la saison du Championnat du Monde motoGP. Viñales, huitième du classement, a décidé de ne pas faire le voyage ce week-end à Austin (Texas), où Fabio Quartararo, qui n'a plus gagné depuis le 31 août dernier en Grande-Bretagne tentera de stopper la belle série (deux victoires de rang) de son dauphin Francesco Bagnaia et d'ainsi reprendre ses distances au classement. Aprilia a officialisé jeudi, comme on pouvait s'y attendre, que l'Espagnol, huitième du classement et qui aurait dû disputer ce week-end son troisième Grand Prix au guidon de l'Aprilia RS-GP, zapperait le GP des Amériques et peut-être même d'autres dates à venir, le pilote n'ayant visiblement pas informé pour le moment son constructeur de quand il avait décidé de retrouver les circuits.

Le grand retour de Savadori ?

"Maverick Viñales ne sera pas sur la grille de départ du Grand Prix des Amériques, programmé ce week-end sur le circuit d'Austin, au Texas. Moins d'une semaine s'est écoulée depuis l'accident de Dean Berta Viñales, jeune cousin de Maverick, et ce n'est pas suffisant pour retrouver la sérénité nécessaire afin de courir. Maverick, avec le soutien entier et inconditionnel d'Aprilia Racing, a donc décidé de faire une pause dans cette période d'apprentissage de la moto et de l'équipe de Noale", a communiqué l'équipe Aprilia Racing Team Gresini, à qui Viñales avait apporté ses premiers points le 19 septembre dernier à Saint-Marin depuis son arrivée sous ses nouvelles couleurs. Les prochains devraient tarder en revanche. Sachant que le prochain Grand Prix, et deuxième course de la saison à Misano, aura lieu le 24 octobre uniquement et que rien ne permet à ce jour d'assurer que l'Espagnol y participera. En son absence, le pilote de réserve d'Aprilia Lorenzo Savadori, titulaire avant que Viñales ne rejoigne le team, pourrait épauler Aleix Espargaro. L'Italien effectuerait ainsi son grand retour.