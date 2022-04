MotoGP - GP des Amériques : Quintuplé Ducati en qualifications, Quartararo sixième

Quelle séance de qualifications pour Ducati ! La marque italienne a placé cinq motos aux cinq premières places de la grille de départ du Grand Prix des Amériques ! Sur sa Pramac, Jorge Martin (24 ans) a décroché la sixième pole de sa carrière (la deuxième cette saison), en signant un chrono de 2'02"039, ce qui lui permet de battre le record de la piste d'Austin, qui tenait depuis sept ans. L'Espagnol est passé en fin de séance devant les deux Ducati d'usine, pilotées par Jack Miller et Francesco Bagnaia. Son coéquipier français Johann Zarco termine quant à lui quatrième, soit sa deuxième meilleure qualification de la saison. Le quintuplé est complété par Enea Bastianini, du team Gresini.

Séance mouvementée pour Quartararo

Et Fabio Quartararo dans tout ça ? Le champion du monde en titre a vécu une séance mouvementée, puisqu'à huit minutes de la fin, alors qu'il était bien parti pour réussir le meilleur temps, il a perdu l'avant de sa Yamaha dans un virage et a chuté. Mais il est vite monté à l'arrière d'un scooter d'un commissaire de course pour aller chercher sa deuxième moto aux stands et reprendre sa séance. Un temps cinquième, le Niçois de bientôt 23 ans a finalement signé le sixième temps, à 595 millièmes de la pole. Meilleur pilote des "non Ducati", il devra réussir un bon départ dimanche depuis sa deuxième ligne, pour ne pas laisser les motos rouges s'enfuir. A noter que Marc Marquez (Honda) a pris la neuvième place, alors que le leader du championnat, Aleix Espargaro, n'est pas parvenu à se qualifier pour la Q2 et partira treizième, juste derrière son frère Pol.

Beaubier et Migno en pole aussi

En Moto2, c'est l'Américain Cameron Beaubier (29 ans) qui a signé la première pole position de sa carrière, sur sa Kalex, et qui partira devant le leader du championnat, l'Italien Celestino Vietti. En Moto3, la pole est revenue à l'Italien de 26 ans Andrea Migno (Honda), pour la quatrième fois de sa carrière. Le leader du championnat, Sergio Garcia (GasGas), ne partira que 15eme, alors que le Français Lorenzo Fellon (Honda), qui n'a pas réussi de temps en Q2, partira 28eme et avant-dernier.