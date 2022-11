MotoGP - GP de Valence : Pas de miracle pour Quartararo, Bagnaia sacré champion du monde

Quartararo et Bagnaia se sont touchés

La remontada de Bagnaia

Fernandez sacré en Moto2

Treize ans plus tard et la fin de l’hégémonie Valentino Rossi, le titre mondial en MotoGP est de retour en Italie ! Francesco Bagnaia a en effet décroché le Graal ce dimanche à Valence, au terme du dernier Grand Prix de la saison. Le pilote Ducati de 25 ans comptait 23 points sur son rival Fabio Quartararo au moment de prendre le départ, et pouvait s’élancer en étant serein, puisque pour conserver son titre, le Français devait gagner le Grand Prix et Bagnaia devait finir au-delà de la 14eme place.Si c’est Jorge Martin qui avait signé la pole samedi, c’est Alex Rins qui a pris le meilleur départ et a mené la course de bout en bout, pour décrocher sa deuxième victoire de la saison et permettre à Suzuki de finir sur un succès avant de quitter la MotoGP. Partis respectivement quatrième et huitième, Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia n’ont pas connu de problèmes au départ, mais ils se sont livré une magnifique bataille lors du deuxième tour !(l’Italien a toutefois perdu un élément aérodynamique de sa moto). Bagnaia était alors cinquième et Quartararo sixième, mais le Français a de nouveau doublé l’Italien dans le quatrième tour et a ensuite passé toute la fin du Grand Prix devant lui. Mais pendant que les deux cadors livraient bataille, les leaders en ont profité pour s’échapper, et Fabio Quartararo n’a jamais entrevu la victoire. Doublé par Brad Binder à onze tours de la fin mais profitant de la chute de Marc Marquez, il a finalement terminé au pied du podium. Bagnaia, quant à lui, n’a pris aucun risque après sa lutte avec le Français et a tranquillement glissé au classement pour finir à une neuvième place qui suffit amplement à son bonheur.« Peco » Bagnaia devient le premier pilote italien à être sacré sur une moto italienne depuis cinquante ans et Giacomo Agostini sur sa MV Agusta. Un titre qu’il est allé chercher grâce à une fantastique deuxième partie de saison. Alors qu’il comptait 91 points de retard sur Fabio Quartararo à la mi-saison,Cela reste tout de même une deuxième place mondiale, et le deuxième meilleur résultat de l’histoire d’un pilote français ! Avec ce titre de Bagnaia, ce sont donc cinq pilotes différents qui ont été sacrés en cinq ans. Vivement 2023 !Il y avait également du suspense en Moto2, où Augusto Fernandez (KTM) comptait seulement neuf points et demi d’avance sur Ai Ogura (Honda) avant la dernière course.En Moto3, Izan Guevara (Gasgas, 18 ans) était sacré depuis trois semaines et il a fini en beauté en gagnant à Valence (le Français Lorenzo Fellon a fini 20eme de la course, et 25eme du championnat). Il sera en Moto2 la saison prochaine, au sein de la même écurie.