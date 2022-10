MotoGP - GP de Thaïlande : Quartararo seulement 17eme, le Français n'a plus que deux points d'avance sur Bagnaia en tête du championnat

Tout est relancé. Ce dimanche, Fabio Quartararo, pourtant parti en deuxième ligne, n'a pris que la 17eme place du Grand Prix de Thaïlande de MotoGP et ne marque, par conséquent, aucun point. Une position occupée d'ailleurs dès le premier tour de course mais jamais Quartararo n'a ensuite réussi à retrouver du rythme. Le Tricolore a, tout bonnement, raté sa course sur une piste détrempée, du côté de Burinam. Une course retardée de 55 minutes, en raison de pluies diluviennes. Le grand rival du pilote Yamaha pour le titre de champion du monde, à savoir Francesco Bagnaia, pensionnaire de l'écurie Ducati, a pris la troisième place finale. Cette contre-performance du Niçois fait que désormais seuls deux petits points séparent les deux hommes au niveau du classement général du championnat du monde de la spécialité. Onzième du jour, le troisième de ce classement général est Aleix Espargaro (Aprilia) est à 20 points.

Zarco prend la quatrième place finale

Cette course a été glanée par le Portugais Miguel Oliveira, pensionnaire de l'écurie KTM et futur membre, dès la saison prochaine, de l'équipe Aprilia-RNF. "C'était une course longue. Je ne peux pas me plaindre, je suis toujours rapide sur mouillé. J'ai eu des flashs de l'Indonésie mais j'ai essayé de garder les pieds sur terre. Qu'importent les conditions, je prends cette victoire !", a-t-il confié à l'arrivée, dans des propos rapportés par l'AFP. Celui qui remporte son deuxième Grand Prix de la saison, après l'Indonésie au mois de mars dernier, devance l'Australien Jack Miller (Ducati), le vainqueur du Grand Prix du Japon du week-end dernier. Quant à l'autre Français, à savoir Johann Zarco (Ducati-Pramac), il prend la quatrième place finale. Rien n'est perdu pour Fabio Quartararo, champion du monde en titre, mais il n'aura plus vraiment le droit à l'erreur, alors qu'il ne reste que trois manches à disputer cette saison. Prochain rendez-vous avec l'Australie, le 16 octobre prochain.