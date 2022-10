MotoGP - GP de Thaïlande : Quartararo « n’a rien à perdre »

Quartararo : "Francesco a réussi à faire son retard, nous pouvons le faire aussi"

Fabio Quartararo avait 91 points d’avance sur Francesco Bagnaia avant la pause estivale, il en a désormais 14 de retard. Alors qu’il ne reste plus que les Grands Prix de Thaïlande (ce dimanche) et de Valence (le 6 novembre) à disputerCe jeudi en conférence de presse à Sepang, le Niçois de 23 ans a confié qu’il allait tout donner sur les deux dernières courses, et qu’il n’hésiterait pas à effectuer des changements sur sa Yamaha.« Les dernières courses ne m'ont pas tellement plu, mais en ce moment je suis dans une position où je n'ai pas vraiment besoin de penser à quoi que ce soit. Je dois juste me pousser à la limite. Je pense que c'est une mentalité différente, et je vais faire ce GP dans une ambiance différente. J'ai le sentiment que je n'ai rien à perdre en ce moment. Alors, bien sûr, je vais aborder la course en me mettant à la limite dès le début du week-end, en essayant de faire quelques changements sur la moto, car au final, quand on va sur une nouvelle piste, on se sent super mais on ne touche jamais à rien. Alors maintenant, je pense que c'est le moment où, même si vous vous sentez bien, il faut apporter des améliorations dans certains domaines. Donc, je pense que c'est une situation différente des précédentes. Bien sûr, la saison n'est pas finie. Francesco a réussi à faire son retard, nous pouvons le faire aussi.» Il reste encore 50 points à attribuer, tout est donc encore possible pour le Niçois, qui peut encore finir champion, deuxième... voire troisième si Aleix Espargaro, qui compte treize points de moins, lui passe devant lui aussi.