MotoGP - GP de Thaïlande : Bezzecchi signe sa première pole, Quartararo quatrième

Chantra et Foggia brillent aussi

Et de dix ! Un dixième pilote différent partira en pole position cette saison en MotoGP ! Ce dimanche en Thaïlande, c'est en effet Marco Bezzecchi qui s'élancera de la première position sur sa Ducati de l'équipe Mooney VR46 Racing. Pour sa première saison dans la catégorie-reine, le pilote de bientôt 24 ans était parti deuxième lors du Grand Prix d'Italie, mais il n'avait jamais décroché de pole. Ce samedi, il a signé l'un de ses sept tours en 1'29"671, battant de 21 millièmes Jorge Martin (Pramac), et il tentera dimanche de monter sur le deuxième podium de sa carrière en MotoGP, après les Pays-Bas.Le pilote italien, qui compte 18 points de retard au classement sur le Français, a réussi à le devancer lors de cette séance de qualifications, pour 124 millièmes, et le départ s'annonce donc capital ! Le troisième homme qui peut encore rêver du titre mondial, Aleix Espargaro (Aprilia), qui compte 25 points de retard sur le leader, est quant à lui en grosse difficulté depuis le début du week-end, et il ne partira que treizième ! A noter également que Marc Marquez, le poleman de la semaine passée au Japon, qui a dû passer par la Q1, s'élancera de la huitième place.En Moto2, la pole est revenue au Thaïlandais Somkiat Chantra pour la toute première fois de sa carrière, à bientôt 24 ans, alors que le leader du championnat Augusto Fernandez partira huitième. En Moto3, c'est Dennis Foggia (21 ans) qui a remporté cette séance de qualifications pour la troisième fois cette saison, alors qu'Ivan Guevara, le leader du championnat, n'a réussi que le onzième temps, et le Français Lorenzo Fellon le quinzième.