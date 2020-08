MotoGP – GP de Styrie : Zarco, sanctionné, partira des stands

Grosse sanction pour Johann Zarco ! Le pilote français de l’écurie Ducati a été reconnu coupable suite à l’accrochage avec Franco Morbidelli dimanche dernier lors du Grand Prix d’Autriche, qui avait entraîné un drapeau rouge, et il devra partir des stands ce dimanche lors du Grand Prix de Styrie, qui se disputera également sur le Red Bull Ring de Spielberg. « Les Commissaires FIM MotoGP ont auditionné ce jeudi les deux pilotes. L’examen aura finalement conclu à une conduite irresponsable du Français ; raison pour laquelle ce dernier sera sanctionné. Le représentant du team Esponsorama Racing prendra plus exactement le départ de la prochaine course depuis la pitlane », fait savoir le site officiel du MotoGP.

Zarco opéré du poignet Dimanche dernier, dans le virage 3 du Red bull Ring, Zarco et Morbidelli s’étaient percutés et les deux motos avaient manqué de justesse de s’encastrer dans celles de Valentino Rossi et Maverick Vinales, lancés à vive allure. C’est un petit miracle que personne n’ait été blessé gravement sur cette action, même si Zarco a tout de même dû se faire opérer mercredi du scaphoïde du poignet droit, ce qui l’a contraint à renoncer aux essais libres 1 et 2 ce vendredi. Actuellement dixième du championnat du monde, Zarco (30 ans) a terminé troisième du Grand Prix de République tchèque il y a semaines, après avoir signé la pole position. Il s’agissait alors de son meilleur résultat depuis novembre 2018. Un résultat qu’il aura du mal à reproduire ce dimanche en partant en dernière position…