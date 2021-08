MotoGP - GP de Styrie : Martin en pole, Quartararo troisième

Après six semaines de pause estivale, le championnat du monde de MotoGP reprend ses droits, avec encore neuf Grands Prix à disputer en un peu plus de trois mois (dix si le Grand Prix d'Argentine, reporté, trouve une date dans le calendrier), et un historique titre de champion du monde qui pourrait revenir à un pilote français. Fabio Quartararo occupe la tête du classement devant Johann Zarco, mais ce ne sera pas l'un de ces pilotes qui partira en pole position dimanche lors du Grand Prix de rentrée, en Styrie (Autriche). C'est en effet un Espagnol qui a réussi le meilleur temps des qualifications, Jorge Martin. Le pilote Pramac a signé la deuxième pole de sa carrière en MotoGP (où il débute cette saison), après le Qatar en ouverture.

"J'ai fait le maximum [...] j'ai fait beaucoup d'erreurs et malheureusement je suis allé dans le vert pour quelques centimètres."

🇫🇷 La réaction de Fabio Quartararo sur sa 3ème place aux Essais qualificatifs 2#StyrianGP



Record annulé pour Quartararo

Il a battu un nouveau record du circuit, en 1'22"994, et a devancé de 44 millièmes l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et de 81 Fabio Quartararo (Yamaha), qui pensait lui aussi avoir battu le record de la piste mais son tour a été annulé car il avait dépassé les limites du Red Bull Ring. On retrouvera en deuxième ligne Jack Miller (Ducati), le champion du monde Joan Mir (Suzuki) et le deuxième Français Johann Zarco (Pramac), coéquipier du poleman. Marc Marquez (Honda) n'a quant à lui pu faire mieux que huitième. En Moto2, la pole est revenue à l'Australien Remy Garder (Kalex), le leader du championnat, alors qu'en Moto3, c'est le Turc Deniz Öncü (KTM), 20eme du championnat, qui a signé le meilleur temps des qualifications, pendant que le leader Pedro Acosta (KTM) prenait la quatrième place.