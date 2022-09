MotoGP - GP de San Marin : Bagnaia pénalisé de trois places sur la grille

Bagnaia accepte la pénalité

Vainqueur des trois derniers Grands Prix (aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Autriche), Francesco Bagnaia aura du mal à réussir le quadruplé. Le pilote italien de l’écurie Ducati s’est en effet vu infliger une pénalité de trois places sur la grille de départ après avoir gêné Alex Marquez lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de San Marin, ce vendredi sur le circuit de Misano. Une sanction qui pourrait coûter cher, car grâce à ses trois victoires de l’été (cinq au total cette saison), le pilote de 25 ans s’est totalement relancé dans la course au titre.Interrogé sur cette pénalité, Francesco Bagnaia n’a pas cherché à polémiquer, au contraire : « Je pense que c'est correct, je suis totalement d'accord avec cette pénalité. Je pensais avoir fini, être déjà passé sous le drapeau à damier, mais ça n'était pas le cas. J'ai fait une erreur, je me suis déjà excusé auprès des commissaires et ça me va, c'est juste. (…)» Le pilote italien a également précisé qu’il n’avait pas écopé d’un « long lap » (être obligé de faire un détour pendant la course) car c’est la première fois qu’il commettait ce genre d’erreurs, et une pénalité de trois places sur la grille avait donc valeur d’avertissement. A lui de réussir une bonne séance de qualifications samedi et pourquoi pas signer le meilleur temps, ce qui lui permettrait de rester sur la première ligne dimanche.