MotoGP – GP de Saint-Marin : Première victoire pour Morbidelli, Quartararo se rate

Franco Morbidelli la tient enfin ! Pour sa troisième saison en MotoGP, l’Italien de 25 ans a décroché sa première victoire, ce dimanche sur le circuit de Misano, à Saint-Marin. Le pilote Petronas offre un nouveau succès à l’écurie Yamaha, qui partait favorite après avoir placé quatre pilotes aux quatre premières places sur la grille. Parti en pole, Maverick Vinales (Monster Energy) a vu Franco Morbidelli signer un bien meilleur départ que lui, et prendre la tête de la course au premier virage, suivi par Valentino Rossi (Monster Energy), auteur d’un excellent envol également. Jack Miller (Pramac) s’est glissé derrière le duo, devant Maverick Vinales et Fabio Quartararo (Petronas), parti troisième, et le Top 5 est resté le même pendant six tours. Mais la course a pris un mauvais tournant pour le pilote français, quand au virage n°4 du septième tour, alors qu’il venait de doubler Vinales, il a été victime d’une chute ! Reparti 20eme, Fabio Quartararo n’a pas réussi à dépasser le moindre pilote et est rentré aux stands à neufs tours de la fin, avant de tomber dans le tour suivant, au virage n°6 ! Quel terrible Grand Prix pour celui qui était leader du championnat !





Mir sort Rossi du podium dans le dernier tour



Pendant ce temps, Francesco Bagnaia, de retour après sa fracture du tibia, et qui était parti sixième, a poursuivi sa remontée pour remonter à la deuxième place à sept tours de la fin, se retrouvant entre Morbidelli et Rossi. Mais « Le Docteur » a perdu sa place sur le podium dans le dernier tour, au profit de Joan Mir (Suzuki), auteur d’une excellente deuxième partie de course, et qui finit devant son coéquipier Alex Rins et Maverick Vinales, décidément pas dans le coup ce dimanche. Loin derrière, Johann Zarco (Ducati) prend la 14eme place. Avec aucun point marqué lors de ce Grand Prix de Saint-Marin, Fabio Quartararo abandonne la première place du classement du championnat du monde pilotes à Andrea Dovizioso. Grâce à sa septième place sur la ligne d'arrivée, le pilote Ducati compte désormais six points d'avance sur le Français alors que Jack Miller complète le podium avec un retard de treize points.

Marini et McPhee autres vainqueurs du jour



En Moto2, le podium est 100% italien, puisque Luca Marini a dominé son coéquipier de chez Sky Marco Bezzecchi, et Enea Bastianini (Italtrans), qui ont terminé dans la même seconde. Il conforte donc son avance au classement général, avec 17 points d’avance sur Bezzecchi à huit Grands Prix de la fin. En Moto3, le Britannique John McPhee (Petronas) a remporté le troisième Grand Prix de sa carrière, en faisant la différence dans le dernier tour. Le leader du championnat, Albert Arenas (Aspar), reste en tête du classement général, même s’il a été victime d’une chute à deux tours de l’arrivée. Il ne compte plus que cinq points d’avance sur Ai Ogura (Honda), deuxième ce dimanche.