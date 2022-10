MotoGP - GP de Malaisie : Martin en pole, Bagnaia partira neuvième, Quartararo douzième

Tout pourrait se jouer ce week-end. Ce samedi, à l'occasion des qualifications du Grand Prix de Malaisie de MotoGP, c'est l'Espagnol Jorge Martin, pilote de chez Ducati-Pramac, qui a signé la pole position, avec, au passage, le record du tour. Cette première ligne a été complétée par Enea Bastianini (Ducati) mais également par Marc Marquez (Honda). Loin derrière, l'Italien Francesco Bagnaia, pilote de chez Ducati et qui peut être sacré, pour la toute première fois de sa carrière, champion du monde de la spécialité à l'issue de la course qui aura lieu ce dimanche, a chuté. Après, pourtant, avoir fait une très belle impression lors de la Q1, soit la première partie des qualifications. Malgré tout, le Transalpin partira en neuvième position sur la grille. L'actuel leader du classement du championnat du monde des pilotes fait même mieux que son principal rival pour le titre, à savoir le Français Fabio Quartararo, pensionnaire de l'écurie Yamaha.

Quartararo s'est loupé

Le champion du monde en titre de la spécialité n'a pas pu faire mieux que douzième et dernier de la Q2, dans une séance bien compliquée pour lui, où il n'aura finalement jamais été dans le rythme pour jouer les premiers rôles. Il devra donc hausser son niveau s'il veut que le suspense demeure jusqu'au terme de cette saison 2022. En attendant, le Tricolore, qui accuse un retard d'un total de quatorze points sur l'Italien Francesco Bagnaia, devra partir depuis la quatrième ligne. Deux autres pilotes restent encore mathématiquement en course pour également décrocher ce fameux titre de champion du monde, même si leurs chances respectives sont plus minces. Il s'agit de l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) ainsi que de l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini). Les deux hommes partiront respectivement dixième et deuxième sur la grille. Ce Grand Prix de Malaisie débutera à partir de 9h00 heure française, ce dimanche.