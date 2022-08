MotoGP - GP de Grande-Bretagne / Zarco : « Pourquoi ne pas espérer cette victoire ? »

Et de huit pour Johann Zarco. Samedi, à Silverstone, le Français a créé la sensation en s'offrant la pole position dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, en devançant notamment l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et l'Australien Jack Miller (Ducati), alors que Fabio Quartararo (Yamaha) a dû se contenter de la quatrième place. « C'est vraiment un très bon sentiment. (...) Je me suis senti bien sur la moto, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai mis le deuxième pneu soft dans la séance de qualification, Fabio (Quartararo) et Jack (Miller) étaient devant, c'était une bonne référence pour moi. Et au moment où le pneu avait la meilleure performance, j'ai pu faire quelque chose de bien », a expliqué Zarco, à l'issue de sa belle prestation de samedi lors des qualifications, lui qui peut désormais viser la victoire ce dimanche.

Zarco préfère la jouer prudent

« La victoire ? C'est difficile à dire. Les grands noms seront là. On sait que Fabio a un long lap à faire. Heureusement pour lui, c'est le plus court de la saison. Il va perdre du temps mais je pense qu'il peut quand même se battre pour le podium. Après, il y a Jack Miller, Maverick Vinales, Aleix Espargaro aussi, on verra comment il se sent après son gros accident. Et Pecco (Bagnaia) peut être très fort. Je vais essayer de tirer profit de la pole. En tout cas, je suis très content d'avoir un bon sentiment avec le pneu dur arrière. Ça peut être un avantage dans des conditions similaires, voire un peu plus chaudes, a par la suite reconnu le Français, dans des propos recueillis par L'Equipe. (...) La pole est une confirmation. Donc pourquoi ne pas espérer cette victoire ? Mais il ne faut pas trop y penser, c'est un moyen de faire des erreurs. » En tout cas, à Silverstone, cette course promet avec les deux Français dans le coup.