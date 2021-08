MotoGP – GP de Grande-Bretagne : Quartararo est « sur un nuage »

In a league of his own all weekend long 👏@FabioQ20, now Yamaha's most successful rider, in terms of wins, since @lorenzo99 in 2015! 🏆#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/UCvZjkKMH2

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 29, 2021

Quartararo : "Pratiquement que des circuits que j'adore pour finir"

Le premier titre mondial en MotoGP de l'histoire de la France n'a jamais semblé aussi proche ! A six Grands Prix de la fin et donc 150 points à attribuer au maximum, Fabio Quartararo compte 65 points d'avance sur son dauphin, le champion du monde en titre Joan Mir.« Je ne sais pas quoi dire, sincèrement. J’ai appris énormément pendant cette course. J’ai fait un bon départ. Mais dans le premier tour je me suis fait dépasser par Aleix et Bagnaia, on s’est un petit peu bagarrés. Mais la confiance que j’ai pour doubler est super bonne, donc maintenant je ne m’inquiète plus quand je suis quatrième ou cinquième. Je ne me suis jamais senti aussi bien sur une moto. J’arrive à tout contrôler. Si ça pouvait tout le temps être comme ça, ça serait bien (sourires). Je veux profiter de mon moment et de ma victoire. L’état d’esprit doit être le même pour les six derniers Grands Prix, c’est comme ça que je me sens bien. J’ai une très belle avance mais c’est comme ça que je m’amuse.Le prochain Grand Prix, en Aragon, c’est un circuit que je n’aime pas spécialement, mais après, Misano, c’est un circuit que j’adore. Les Etats-Unis, Valence, le Portugal…, ce n’est pratiquement que des circuits que j’adore. Je suis sur un nuage en ce moment." Si cela pouvait durer jusqu'au 14 novembre et le Grand Prix de la Communauté de Valence, ce serait parfait !