MotoGP - GP de Grande-Bretagne : Espargaro en pole, Quartararo troisième

Quartararo en première ligne

Quelle fin de qualifications palpitante au Grand Prix de Grande-Bretagne ! Alors que Jorge Martin avait signé un temps supersonique, le nouveau record du circuit de Silverstone, en 1'58"008 et pensait (sans être vraiment sûr) avoir signé la pole position pour la quatrième fois de la saisonC’est donc finalement à son compatriote Pol Espargaro (Honda) que revient la pole, sa toute première de la saison et la troisième de sa carrière dans la catégorie-reine. Il a signé un tour en 1’58’’889 dans les toutes dernières secondes et devance Francesco Bagnaia (Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha).Le Français, leader du championnat du monde, a pourtant été en tête de la feuille des temps pendant une dizaine de minutes, mais il n’a rien pu faire lorsqu’Espargaro et Bagnaia lui sont passés devant., ce qui n’aurait pas été le cas si l’Espagnol avait effectivement réussi ce temps canon sans couper le virage. L'ancien champion du monde Marc Marquez (Honda) suit au classement, alors que Johann Zarco (Pramac) partira quant à lui neuvième, après avoir dû passer par la Q1, qu'il a d'ailleurs remportée. Rendez-vous dimanche à 14h00 pour ce douzième Grand Prix de Moto GP de la saison ! En Moto3, la pole position est revenue pour la première fois de la saison à l’Italien Romano Fenati (Husqvarna), troisième du championnat, alors que leader Pedro Acosta (Honda) ne partira que 22eme. Le Français Lorenzo Fellon (Honda), qui participait à la Q2, n’a pas pu signer de temps et partira donc 18eme dimanche.