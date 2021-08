MotoGP - GP de Grande-Bretagne (EL1) : Le temps de référence et une chute pour Marc Marquez

A monster 274 kph slip off! 🤯@marcmarquez93 was thankfully uninjured after this red flag crash in #MotoGP FP1! 😮#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/anZQQBMoLN

La première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne a ressemblé à des montagnes russes pour Marc Marquez. L'Espagnol a vécu un véritable ascenseur émotionnel. S'il s'est illustré en réalisant le meilleur temps avec un chrono de 2’00''941, il en a aussi été quitte pour une grosse frayeur. Le pilote Honda a chuté a plus de 270 km/h en fin de séance. L'avant de sa moto s'est dérobée à l'entrée du virage numéro 2.. Le drapeau rouge a été agité et a empêché les concurrents de l'actuel onzième du classement des pilotes de battre son temps de référence.Quand la séance a pu reprendre pour deux minutes, les pilotes n'ont pas eu assez de temps pour boucler un nouveau tour chronométré. Aleix Esparagaro a dû se contenter du deuxième rang à un quart de seconde de son compatriote alors que Fabio Quartararo qui pouvait espérer faire tomber le chrono de Marc Marquez a été coupé dans son élan par les drapeaux rouges.D'autres chutes ont eu lieu pendant cette première heure d'essais sur le circuit de Silverstone. Jorge Martin et Alex Marquez en ont notamment fait les frais. Ce dernier s'est quand même classé au dixième rang, juste derrière Johann Zarco. Le Français a pris la neuvième place au guidon de sa Pramac. Il a terminé à presque neuf dixièmes de secondes de Marc Marquez.