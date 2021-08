MotoGP - GP de Grande-Bretagne : Dimanche de rêve pour Quartararo

History made in Silverstone 👏

Quartararo en tête pendant seize tours

Triplé italien en Moto3

Course après course, Fabio Quartararo est en train de se rapprocher du titre mondial, qui serait le tout premier de la France dans l’élite de la moto ! Le Niçois de 22 ans a signé sa cinquième victoire de la saison, ce dimanche à Silverstone en Grande-Bretagne, et s’envole un peu plus au classement général, alors qu’on peut commencer à compter le nombre de Grands Prix restant cette saison : six !Sur une piste à la température plutôt fraîche, Fabio Quartararo s’est fait dépasser par Aleix Espargaro (Aprilia) dans le premier tour pour se retrouver quatrième. Un premier tour qui a éliminé Jorge Martin (Ducati) et Marc Marquez (Honda), qui se sont accrochés et ont abandonné. A la fin du premier tour, Aleix Espargaro a dépassé Francesco Bagnaia (Ducati) et s’est retrouvé deuxième derrière le poleman, son frère Pol (Honda).Fabio Quartararo n’est pas resté quatrième très longtemps. Dès le deuxième tour, il a doublé Bagnaia pour grimper sur le podium provisoire, puis il a dépassé Aleix Espargaro dans le troisième, et Pol Espargaro dans le quatrième pour prendre la tête du Grand Prix. Il restait alors seize tours à disputer, et le Français n’a jamais été inquiété. Il s’est finalement imposé avec 2"6 d’avance sur Alex Rins (Suzuki), qui a dépassé Pol (qui avait doublé son frère Aleix deux tours avant) au septième tour, puis Aleix au onzième. Et c’est finalement Aleix qui a pris la troisième place, offrant ainsi à Aprilia le tout premier podium de son histoire.Johann Zarco (Pramac), de son côté, n’a pu faire mieux que onzième, alors que Francesco Bagnaia, en proie à des problèmes techniques, a terminé quatorzième. Cette victoire à Silverstone permet à Fabio Quartararo de signer une magnifique opération au classement. Il compte désormais 206 points, contre 141 pour Joan Mir (9eme ce dimanche) et 137 sur Johann Zarco. Le titre mondial semble plus proche que jamais ! Rendez-vous désormais le 12 septembre du côté d’Aragon.En Moto3, c’est un triplé italien qui s’est déroulé à Silverstone, avec la victoire de Romano Fenati (Husqvarna), devant Niccolo Antonelli (KTM) et Dennis Foggia (Honda). Il s’agit de la douzième victoire de la carrière de Fenati (25 ans), qui évolue en Moto3 depuis 2012, hormis une pige en Moto2 en 2018. Le Français Lorenzo Fellon (Honda) a terminé 22eme alors que Pedro Acosta (KTM), le leader du championnat, a fini onzième, cinq places de mieux que son dauphin Sergio Garcia (Gasgas).