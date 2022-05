MotoGP - GP de France : Quartararo 4eme de la première séance d'essais libres

Zarco, 9eme temps

Fabio Quartararo déjà dans le rythme. Vingt-quatre heures après que le champion du monde français s'est entraîné aux côtés des Mbappé, Neymar et Cie sur la pelouse du Parc des Princes, où il avait fait une entrée remarquée et bruyante sur sa moto, le Niçois a retrouvé la compétition et entamé les choses sérieuses sur le circuit Bugatti du Mans, où se déroule ce week-end le Grand Prix de France, 7eme manche de la saison d'un championnat du monde MotoGP déjà dominé par le tenant du titre. Ce vendredi matin dans la Sarthe avait lieu la première séance d'essais libres.De bon augure avant de poursuivre ce week-end que le pilote français espère radieux. Pour la grande première d'un champion du monde français à domicile dans la catégorie reine, Quartararo rêve en effet de devenir le premier Tricolore à s'imposer au Mans en MotoGP.Johann Zarco donnerait tout lui aussi pour triompher sur le mythique circuit manceau dimanche. Jeudi, le Cannois a terminé en bas de Top 10, en neuvième position (avec un temps de 1'32”112).L'Espagnol, douzième du classement général, a tourné en 1'31”771 dans son tour le plus rapide. Il devance son compatriote Alex Rins (1'31”880), tandis que l'Italien Francesco Bagnaia, vainqueur à Jerez il y a deux semaines lors de la dernière course en date, complète le podium, à 0”122 de Pol Espargaro. Au même titre que Quartararo, qui l'avait devancé la saison dernière sur le podium final, Bagnaia a un temps été à la tête du meilleur chrono de cette première séance d'essais libres du GP de France marquée par de nombreuses chutes. La deuxième débutera à 14h10.