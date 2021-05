MotoGP - GP de France : Miller l'emporte devant Zarco et Quartararo

May 16, 2021 14:40 Ce dimanche, Jack Miller a remporté le Grand de Prix de France en MotoGP au terme d'une course mouvementée. Au Mans, l'Australien a pris le meilleur des deux Français Johan Zarco et Fabio Quartararo, qui finissent sur le podium.