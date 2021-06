MotoGP - GP de Catalogne : Rins forfait, Martin de retour

INJURED ALEX RINS OUT OF CATALAN GP - UPDATED

Alex Rins has been ruled out of his home GP after a cycling accident: https://t.co/5Ih3R4oUTv@Rins42 @JoanMirOfficial @SylvainGuintoli @suzukimotogp @MotoGP pic.twitter.com/Wez80kxRnV



— Suzuki Racing (@SuzukiOfficial) June 3, 2021

Rins a chuté lors de ses quatre derniers Grands Prix

Coup dur pour Alex Rins. En effet, après avoir chuté en vélo ce jeudi matin, alors qu'il se trouvait en pleine reconnaissance sur le circuit de Barcelona-Catalunya,. Un forfait officialisé par l'équipe du principal intéressé elle-même, via un communiqué où elle indique ainsi notamment : « Le pilote du Team Suzuki Ecstar devra malheureusement renoncer au Gran Premi Monster Energy de Catalunya en raison d'un malheureux accident qu'il a subi lors d'un entraînement ce (jeudi) matin avec son vélo en piste. » Ce vendredi, Alex Rins, qui souffre d'une « grande zone contusionnée » et qui a été transféré à l'hôpital universitaire Dexeus de Barcelone, va devoir être opéré.Un début de saison décidément bien compliqué pour le pensionnaire du Team Suzuki Ecstar, tombé à quatre reprises lors de ses quatre dernières courses, alors qu'il était pourtant, à chaque fois, placé, notamment lors du tout dernier Grand Prix d'Italie. Une série de chutes qui l'ont ainsi mis en grande difficulté, au niveau du classement. Pourtant, Rins avait justement été plutôt convaincant en fin de saison 2020, en prenant même la troisième place finale du classement du championnat du monde de la spécialité. Une position acquise après avoir vu son début d'année 2020 être gâché par une blessure à une épaule, suite à une chute survenue du côté de Jerez.A noter que ce même Grand Prix de Catalogne de MotoGP, du côté de Barcelone, enregistre le retour officiel du rookie Jorge Martin (Pramac). Ce dernier n'était plus réapparu dans un paddock depuis sa lourde chute survenue du côté de Portimao au Portugal, lors des essais libres, le 17 avril dernier.