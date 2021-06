MotoGP- GP de Catalogne : Quartararo intouchable en qualifications

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

FIVE pole positions in a row for @FabioQ20, the first rider to achieve this in seven years! 💪#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/AjYzNMfxiV



— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2021

Rodrigo et Gardner en pole aussi

Fabio Quartararo seul face au chrono, c'est son exercice préféré et il l'a encore montré ce samedi ! Le pilote français a une nouvelle fois remporté la séance de qualifications, au Grand Prix de Catalogne, signant ainsi sa cinquième pole position d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis Marc Marquez en 2013-2014, et depuis Jorge Lorenzo en 2010 pour un pilote Yamaha.Il a pourtant avoué ensuite ne pas s'être senti "super super rapide" au micro de Canal+. Quartararo n'a pourtant ensuite plus été détrôné, même si Jack Miller, sur sa Ducati, est venu échouer à seulement 37 millièmes, avant de chuter en fin de séance. Johann Zarco partira lui aussi en première ligne sur sa Ducati, après avoir terminé à 196 millièmes de son compatriote, pour le plus grand bonheur des quelques supporters français ayant fait le déplacement en Catalogne. Si les Ducati espèrent revoir Quartararo durant le Grand Prix, elles auront tout intérêt à réussi un départ canon (leur point fort), car le Niçois a montré depuis le début du week-end qu'il était le plus rapide. Sur la troisième ligne, on retrouvera Miguel Oliveira (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha) et Maverick Vinales (Yamaha), alors que le champion du monde Joan Mir (Suzuki) ne partira que onzième, Valentino Rossi (Yamaha), victime d'une chute en début de séance, onzième, et Marc Marquez (Honda), qui n'a pas passé la Q1, treizième.En Moto3, la catégorie pour laquelle concourait Jason Dupasquier, décédé dimanche dernier à 19 ans, c'est l'Argentin Gabriel Rodrigo (Honda), dixième du championnat du monde, qui a signé la pole, alors que le leader espagnol Pedro Acosta (KTM) ne partira que 25eme, juste derrière le Français Lorenzo Fellon (Honda). En Moto2, c'est le leader australien du championnat Remy Gardner (Kalex) qui partira en pole devant son dauphin espagnol Raul Fernandez (Kalex).