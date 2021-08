MotoGP - GP d'Autriche (EL1) : Zarco impressionne, Quartararo hors du top 5

Viñales toujours présent en Autriche

Johann Zarco avait visiblement envie de rectifier le tir. Seulement sixième dimanche dernier lors du Grand Prix de Styrie, disputé sur le même circuit de Spielberg, le Français a montré un tout autre visage ce vendredi, lors de la première séance des essais libres. Ainsi,et peut logiquement nourrir des ambitions pour ce week-end. D'autant plus que Zarco n'a pas seulement terminé en tête, il a aussi relégué la concurrence loin derrière lui. En effet, l'Espagnol Joan Mir sur sa Suzuki, le deuxième ce vendredi matin, pointe à presque huit dixièmes du Français (+ 0’’798).Derrière le duo, on retrouve un autre Espagnol, en la personne d'Alex Rins (Suzuki), à 0’’903. Pour compléter le top 5, pas loin de la seconde de retard, on a le Japonais Takaaki Nakagami (+ 0’’963) et l'Espagnol Aleix Espargaro (+ 1’’014).Pour le reste, on notera également que Marc Marquez, sextuple champion du monde, a signé seulement le neuvième temps (+ 1’’140), alors qu'il semblait gêné au niveau de l'épaule droite, et que Valentino Rossi a lui dû se contenter de la 14eme position (+ 1’’508). Une place et une performance très moyenne pour la star italienne de la discipline. Enfin,Actuellement suspendu par son équipe suite à une opération irrégulière sur sa moto lors du GP de Styrie, le pilote Yamaha n'a pas manqué de scruter les performances de ses concurrents. Désormais, rendez-vous à partir de 14h10 pour la deuxième séances des essais libres.