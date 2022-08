MotoGP - GP d'Autriche : Bastianini s'offre sa première pole, Quartararo 5eme, Zarco 6eme

Première pole pour Holgado aussi

Petite surprise sur le Red Bull Ring lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche ! C'est en effet l'Italien Enea Bastianini qui a décroché la pole position, la toute première de sa carrière. A 24 ans, le pilote Gresini a déjà remporté trois Grands Prix cette saison (Qatar, Amériques, France) mais n'était encore jamais parti en tête sur la grille de départ. Le natif de Rimini a signé l'un de ses sept tours en 1'28"772, et a devancé les deux Ducati officielles de Francesco Bagnia (24 millièmes) et Jack Miller (109 millièmes). A confirmer en course dimanche ! Côté français, nos deux représentants partiront de la deuxième ligne. Moins rapide que les Ducati mais sans être largué non plus, le leader du championnat Fabio Quartararo a pris la cinquième place, à 231 millièmes du poleman, et son compteur de poles reste donc bloqué à une cette saison (en Indonésie). Le champion du monde en titre a devancé de 43 millièmes son compatriote Johann Zarco, qui a fait moins bien que son coéquipier Jorge Martin, quatrième. Rival de Quartararo pour le titre, Aleix Espargaro, qui a dû passer par la Q1 et l'a d'ailleurs remportée, ne partira quant à lui que dixième.En Moto3, la pole est revenue à l'Espagnol Daniel Holgado (17 ans), 14eme du championnat du monde et vainqueur lui aussi d'une séance de qualifications pour la première fois de sa carrière. Le leader du championnat Sergio Garcia ne partira que onzième, et le Français Lorenzo Fellon 23eme. En Moto2, la pole est revenue au Japonais Ai Ogura, deuxième du championnat, qui s'élancera de la première place pour la deuxième fois de la saison, tandis que son rival Augusto Fernandez partira troisième.