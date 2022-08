MotoGP - GP d'Autriche : Bagnaia s'impose devant Quartararo, Zarco 5eme

Bagnaia signe le triplé devant un Quartararo qui peut se féliciter lui aussi. Bien sûr, compétiteur comme il est, Fabio Quartararo aurait rêvé de faire oublier ses deux dernières sorties compliquées en sabrant de nouveau le champagne, sur le podium du Grand Prix d'Autriche ce dimanche à huit Grands Prix de la fin de la saison. Toutefois, secrètement, le champion du monde français devait déjà rêver de retrouver le goût d'un podium, et il ne faut très certainement pas se fier aux épaules haussées du "Diablo" dimanche après la fin de course. La deuxième place de Quartararo derrière Francesco Bagnaia a d'ailleurs presque un goût de victoire pour le Niçois. Ne serait-ce qu'en raison de la domination impressionnante actuellement de l'Italien, vainqueur en Autriche de sa troisième course de suite (ce qui ne lui était encore jamais arrivé), sa cinquième de la saison. Et même si Quartararo donnait le sentiment de pouvoir grappiller encore du temps sur son dauphin de la saison dernière si ce Grand Prix avait duré encore quelques tours - "J'aurais pu aller lutter avec Francesco si j'avais eu deux ou trois tours de plus", a d'ailleurs reconnu le Français après-coup sur Canal Plus - le leader du classement général (avec désormais 32 points d'avance sur son dauphin Aleix Espargaro) aurait également pu échouer au pied du podium.

Quartararo : "L'une de mes meilleures courses"

Longtemps quatrième, Quartararo a d'abord profité d'un gros raté de Jorge Martin à onze tours de la fin à la chicane pour s'inviter sur le podium provisoire. La suite en revanche ne doit à rien d'autre qu'au talent du petit prodige de l'équipe Yamaha. Au 25eme tour, "El Diablo" a en effet réussi probablement sur cette même chicane l'un des dépassements de la saison pour réussir à s'emparer de la deuxième place, alors détenue par Jack Miller. Quelques prouesses plus tard du champion du monde, totalement réconcilié avec sa moto et qui pouvait difficilement signer meilleure performance dimanche, et c'est toujours à cette deuxième place ô combien précieuse que Quartararo a franchi la ligne de ce circuit qui réussit décidément très bien aux Ducati. Bagnaia, désormais neuf succès dans la catégorie reine, en profite pour revenir à 44 points du leader, auteur de l'autre très belle opération du jour. "Je pense que c'est l'une de mes meilleures courses, je suis très content, j'ai failli tomber plusieurs fois et physiquement, c'est très dur de se pousser dans ses limites comme je l'ai fait", savourait d'ailleurs le Français, qui avait retrouvé un sourire radieux ensuite sur le podium. Récompense notamment de la très belle fin de course du "Diablo". Johann Zarco a terminé très fort lui aussi. Cinquième du classement final après avoir longtemps occupé la 8eme place, notre autre représentant du MotoGP grimpe au passage d'une position au classement du Championnat du Monde. Le Cannois est désormais 4eme.