MotoGP - GP d'Australie : Quartararo partira derrière ses rivaux, Martin en pole

Fabio Quartararo est toujours leader du championnat du monde de MotoGP, mais cela fait désormais seize Grands Prix qu'il n'est plus parti en pole position ! Dimanche en Australie, antépénultième manche de la saison, cela fera même sept courses qu'il ne part pas parmi les trois premiers. Le champion du monde n'a en effet pu signer que le cinquième temps de la séance de qualifications, qui s'est déroulée sur une piste sèche à Philipp Island. Une fois de plus, le pilote français ne sera pas en première ligne, et pire encore, ses deux rivaux pour le titre partiront devant lui. Francesco Bagnia, deuxième du classement à deux points de Quartararo, s'élancera en effet de la troisième place, devant Aleix Espargaro, troisième du classement mondial à vingt points du Français. Voilà donc qui promet un départ palpitant dimanche !Plus d'infos à venir...