MotoGP - GP d'Australie / Quartararo : « J'ai fait une erreur »

Tout est relancé. Ce dimanche, lors d'un Grand Prix d'Australie de MotoGP remporté par l'Espagnol Alex Rins, le Français Fabio Quartararo, pensionnaire de l'écurie Yamaha, a été contraint à l'abandon, après avoir chuté. Par conséquent, le Tricolore n'a marqué aucun point. Il perd la tête du classement du championnat du monde de la spécialité, au profit de son grand rival, à savoir l'Italien Francesco Bagnaia. Ce dernier a terminé à la troisième place de ce même Grand Prix. A l'issue de ce dimanche particulièrement compliqué pour lui, Quartararo, champion du monde en titre de la discipline, s'est exprimé, dans des propos rapportés par l'AFP, et n'a pas manqué de reconnaître ses torts. Avec une première erreur qui lui a alors fait perdre, en tout début de course, une bonne quinzaine de positions : "J'ai d'abord fait une erreur au virage 4, j'ai freiné trop tard (...). Je suis ensuite revenu (ndlr : à la 22eme place sur la piste), j'ai réussi à doubler trois, quatre pilotes mais mon objectif était d'aller beaucoup à l'avant, d'essayer de faire le maximum de vitesse de passage mais malheureusement ça s'est terminé un peu trop tôt."

"Il va falloir que je me réveille"

Cette fois, sa seconde erreur a donc été fatale : "J'ai fait une erreur, j'ai voulu beaucoup trop récupérer et je suis tombé. (...) Je n'ai rien fait de vraiment bizarre mais, au freinage, il y avait un peu plus de vent dans le dos, j'ai freiné de manière un peu trop agressive, et ça m'a déséquilibré (...), je ne peux en vouloir qu'à moi-même, il ne faut pas que je sois effondré car il va falloir que je me réveille. C'est une erreur de ma part, j'ai voulu trop pousser." Fabio Quartararo n'a plus que deux Grands Prix avant la fin de cette saison 2022. Mais s'il veut conserver son titre de champion du monde de MotoGP, il devra compter sur une erreur de Francesco Bagnaia, et dès le week-end prochain en Malaisie.