Marquez de retour après l'Argentine ?



The Repsol Honda Team rider has already shown very favourable improvements with his diplopia after visiting the Hospital Clínic and an examination from Dr. Sánchez Dalmau.



Le pilote espagnol souffre de troubles de la vision depuis sa terrible chute du 20 mars dernier en Indonésie. Mardi, l'équipe Honda a indiqué que"Le pilote du Repsol Honda Team ne participera pas à la prochaine manche du Championnat du monde MotoGP qui aura lieu ce week-end en Argentine afin de poursuivre son rétablissement." Toutefois, à en croire les derniers examens en date passés par Marquez, lundi à Barcelone,Le docteur en charge du dossier a ainsi fait savoir après avoir examiné le pilote pour la deuxième fois"La deuxième évaluation neuro-ophtalmologique pratiquée sur Marc Márquez lundi a montré une évolution très favorable de la paralysie du quatrième nerf droit, touché dans la chute".« La récupération n'est pas encore complète et Marc Marquez doit suivre le régime thérapeutique établi avec un traitement conservateur », avait toutefois ajouté le spécialiste. L'Espagnol, qui avait déjà chuté deux fois le samedi, au cours des qualifications du Grand Prix d'Indonésie, avait connu la même mésaventure le dimanche lors du warm up. Cette troisième chute s'était toutefois avéré beaucoup plus violente (et beaucoup plus spectaculaire également) pour Marquez, projeté à plus de 180km/h à trois mètres du sol avant d'atterrir lourdement sur la piste, heureusement avec toujours son casque sur la tête. "La plus violente chute de (la) carrière" pour Marquez, victime uniquement d'un traumatisme crânien et tout heureux d'apprendre ensuite qu'il ne souffrait d'aucune fracture au niveau des membres. En revanche, comme l'année dernière lorsque ses troubles de la vision l'avaient privé des deux dernières courses de la saison, le natif de Cervera a rapidement réalisé qu'il souffrait de nouveau de diplopie. C'est pour cette raison qu'il ne sera pas en Argentine ce week-end. En revanche, il pourrait faire son retour dès le prochain rendez-vous.