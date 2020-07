MotoGP - GP d'Andalousie / Quartararo : « Oui je joue le titre ! »

Il a de quoi être heureux et fier de lui. Ce dimanche, le jeune pilote français Fabio Quartararo (21 ans) a remporté le Grand Prix d'Andalousie de MotoGP. Un deuxième succès consécutif, après celui de la semaine dernière sur ce même circuit de Jerez. Avant de monter sur le podium pour une nouvelle Marseillaise, le Tricolore, tout joyeux, s'est arrêté au micro de Canal+ : « Incroyable ! Je ne sais pas quoi dire. Ce matin, je vous ai dit que je faisais des départs vraiment bidons mais que la semaine dernière, j'avais fait de très bons départs en essais mais de très mauvais en course. Là, j'ai fait très très mauvais en essais et très très bon en course. Donc super content. C'était une course très très longue, j'étais en tête tout le long. Maverick (Viñales) m'a passé mais j'ai gardé mon calme, je l'ai repassé. » Un nouveau très beau succès, historique même, puisqu'avant lui, jamais aucun Français n'avait remporté deux Grands Prix dans la catégorie reine.

Quartararo : « Les conditions les plus extrêmes que j'ai connues »

"La nouvelle idole du sport français ? Bah j'espère ! J'ai fait une petite célébration à la @KMbappe..." 😄

"J'en ai des points faibles, mais je les cache bien..." 😁



"Le titre ? On va se lancer, on va dire oui..."#MotoGP #AndaluciaGP #Quartararo



▶️ https://t.co/6vTgdTN2gP pic.twitter.com/liF8EZqytw



— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) July 26, 2020







Après le podium, toujours au micro de Canal+, Fabio Quartararo est ainsi revenu sur la physionomie de sa course, tout en évoquant également ses ambitions personnelles pour la suite et fin de cette saison 2020 : « C'étaient les conditions les plus extrêmes que j'ai connues. Mes mains brûlaient, mes pieds aussi, même mon torse. C'est incroyable ! Je savais qu'il fallait faire attention au premier tour avec mon grip. Vous ne savez pas comme c'est difficile de faire 25 tours en tête avec une telle chaleur. Je vais me mouiller, oui je joue le titre ! Je pense que j'ai pris de la maturité. Partager le podium avec Valentino Rossi ? Ça fait chaud au cœur. C'est mon idole. Ça fait plaisir de partager un podium avec lui, le premier sur les huit que j'ai fait. C'est lui qui m'a donné envie d'être un pilote MotoGP. » La légende italienne justement, âgée aujourd'hui de 41 ans, a également réagi à ce 199eme podium en carrière pour lui. Valentino Rossi n'était plus monté sur le boîte depuis Austin l'an passé et il s'est également exprimé au micro de Canal+ : « Je suis très heureux. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été sur le podium. Ça a été une période difficile avec des mauvais résultats. On a fait un très bon travail avec l'équipe. J'ai pris un bon départ. Je suis très heureux de revenir sur le podium. C'est presque une victoire aujourd'hui (dimanche). »