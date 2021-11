Zarco à la fête, pas Quartararo

La victoire et le titre pour Acosta en Moto3

Derrière Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia tient à sa place de dauphin.Parti en pole position, le pilote Ducati a devancé à l'arrivée l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et l'Australien Jack Miller (Ducati), lors d'une course arrêtée à deux tours de son terme. En effet, dans les derniers tours, le duel entre Iker Lecuona et Miguel Oliveira s'est mal terminé. La chute du local de l'étape a rapidement entraîné un drapeau rouge qui a mis fin à la course., qui compte désormais 227 points au général, soit 32 de plus que Mir (3eme).Titré en Emilie-Romagne il y a deux semaines, Quartararo était lui dans un jour sans. PDe ce fait, grande première pour lui en 2021, le pilote Yamaha n'a donc pas marqué de points ce dimanche, ce qui ne lui était donc jamais arrivé cette saison. Si le champion du monde n'a pas brillé, Johan Zarco a lui été à la fête au Portugal.S'il est désormais 4eme au classement général, à deux points de Miller, le Français tentera de finir en beauté à Valence, le 14 novembre prochain. Pour sa part, Ducati s'est assurée le titre constructeurs ce dimanche.Plus d'informations à suivre.