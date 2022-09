MotoGP : Gardner annonce ne pas être conservé par KTM

A heartbroken Remy Gardner has sensationally revealed that he has lost his KTM #MotoGP ride for 2023 because the brand believes he’s “not professional enough”.

Here's what the reigning #Moto2 champion said ⬇️https://t.co/bIt3NkeVIC#SanMarinoGP



— Autosport (@autosport) September 1, 2022

Gardner : « Je continuerai à me donner à 100% »

KTM a décidé de faire une grande lessive ! Sur les quatre pilotes au guidon des machines du constructeur de Mattighofen cette saison, seul Brad Binder va conserver sa place en 2023. Alors que Miguel Oliveira et Raùl Fernandez vont rejoindre l’écurie RNF et seront respectivement remplacés par Jack Miller au sein de l’écurie officielle et Pol Espargaro chez Tech3, qui prendra le nom de la marque espagnole GasGas, Remy Gardner a assuré qu’il ne conservera pas son guidon au sein de l’écurie française au terme de la saison 2022. « Ils m'ont dit que je n'étais pas suffisamment professionnel, a déclaré le pilote australien dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport en amont du Grand Prix de Saint-Marin, ce week-end à Misano. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas... J'ai l'impression de leur avoir toujours donné 100% de moi-même. J'avais l'intention de rester ici et sincèrement, ils m'ont brisé le cœur. »Sacré champion du monde Moto2 la saison passée sous les couleurs de KTM, Remy Gardner a regretté que ce titre « n'est pas apprécié à sa juste valeur » par les dirigeants du constructeur autrichien. « J'ai juste toujours fait de mon mieux et je pense que ce n'était pas suffisant, a-t-il ajouté. Je continuerai à me donner à 100%, mais pour personne d'autre que moi, et évidemment pour ceux qui travaillent avec moi. » Confiant qu’il avait l’impression d’avoir convaincu ses dirigeants le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, le fils de l’ancien champion du monde 500cc Wayne Gardner a assuré être « perdu » après avoir récemment appris qu’il perdait son guidon au terme de sa première saison dans la catégorie-reine. « Je pense que mes performances n'étaient pas désastreuses, sincèrement, si on regarde les chronos et le reste, le fait que je suis proche des pilotes d’usine, a-t-il ajouté. Ça reste ma première année ! » Alors qu’un avenir en MotoGP semble exclu par manque de guidons encore disponibles, Remy Gardner semble destiné à un retour en Moto2.