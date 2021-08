MotoGP - Ducati : Zarco admet s’être mis trop de pression

Zarco : "Il faut savoir prendre de la hauteur sur quoi viser"

La dégringolade pour Johann Zarco ! Alors qu’il avait remporté 122 points lors des neuf premiers Grands Prix, soit 13,5 de moyenne, le Français de 31 ans n’en a pris que 15 lors des trois courses qui ont suivi la pause estivale, finissant sixième en Styrie, abandonnant en Autriche et terminant onzième en Grande-Bretagne.et semble, sauf retournement de situation, écarté de la course au titre, qui tend les bras à Fabio Quartararo, ce qui serait une première dans l’histoire de la moto française. Ce mardi, Johann Zarco a tenté d’expliquer les raisons de cette baisse de régime dans les colonnes de L’Equipe.« Il y a eu une certaine pression sur le GP d’Autriche. Ça m’a donné des tensions et du stress. Être devant et y rester, ça crée une pression au fond de moi. J’ai voulu passer un cap en vitesse pour justement mieux concurrencer Fabio mais ce cap ne se fait pas aussi rapidement. (…) Fabio est numéro 1, il performe partout. Plein de choses peuvent se passer mais Fabio arrive à maintenir son rang alors que moi, j’ai besoin de plus de temps et d’analyses. Pour passer des caps, il faut lâcher un peu de contrôle, notamment en ce concerne le feeling sur l’avant.(…) Il faut que je m’enlève de la tête le titre. Je me suis mis trop de pression au retour de l’été. Il faut savoir prendre de la hauteur sur quoi viser. En début d’année, tout s’est bien passé. Mais c’est quand c’est moins bien qu’il faut réagir. Je n’ai pas su le faire ce week-end même si, mine de rien, j’ai gagné une place au championnat. » Johann Zarco est en effet troisième à quatre points du champion du monde Joan Mir et un point devant Francesco Bagnaia. A défaut de titre mondial en MotoGP, le double champion du monde de Moto2 (2015 et 2016) peut toujours espérer décrocher sa toute première victoire en MotoGP. Il lui reste encore six chances cette saison.