MotoGP - Ducati : Dovizioso va partir

Petit coup de tonnerre dans le monde du MotoGP ! Le triple vice-champion du monde en titre Andrea Dovizioso (34 ans) va quitter l’écurie Ducati la saison prochaine. C’est son agent Simone Battistella qui l’a annoncé ce samedi, en marge des qualifications du Grand Prix d’Autriche, quatrième manche du championnat du monde. « Nous avons communiqué à Ducati qu’Andrea n’avait pas l’intention de continuer pour les prochaines années, qu’il voulait maintenant se concentrer sur les prochaines courses, mais qu’il n’y avait pas de conditions pour continuer ensemble. Il ne quittera pas le MotoGP de toute façon, même s’il n’y a pas de négociations en cours avec les autres équipes : c’était une réflexion faite sur la dernière période, Andrea se sent beaucoup plus serein maintenant qu’il a pris cette décision », a-t-il déclaré. « Dovi » est arrivé en 2013 au sein de l’écurie italienne, après avoir débuté sa carrière en MotoGP chez Honda (2008-2011) puis Yamaha (2012). Il a signé sa meilleure saison l’an passé, en terminant avec 269 points, derrière le champion du monde Marc Marquez, et a remporté 13 Grands Prix au total.

Une chance pour Zarco ?

Reste désormais à savoir où va rebondir le pilote italien, sachant que les équipes Yamaha Monster Energy (Vinales, Quartararo), Suzuki (Rins, Mir), Honda (Marquez, P.Espargaro) ou encore Yamaha Petronas (Morbidelli et sans doute Rossi), qui sont parmi les écuries de premier plan, sont déjà complètes pour 2021. Reste à savoir également qui pilotera la Ducati aux côtés de Jack Miller la saison prochaine. Cela pourrait être Johann Zarco ou Tito Rabat, qui sont chez l’écurie satellite de Ducati cette saison, ou encore Jorge Lorenzo, qui pourrait faire son retour parmi les pilotes officiels.