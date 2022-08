MotoGP - Ducati : Bastianini avec Bagnaia en 2023, Martin avec Zarco

Bastianini : "J'ai beaucoup appris et grandi"

Fin du suspense du côté de l'écurie Ducati ! L'écurie italienne a confirmé qu'Enea Bastianini, actuellement chez l'équipe-satellite Gresini, serait promu au sein de l'écurie n°1, Ducati Lenovo Team. Il remplacera ainsi l'Australien Jack Miller, qui va partir chez Red Bull KTM. Bastianini (24 ans, 3 victoires, 1 pole en MotoGP où il officie depuis 2021) fera équipe avec son compatriote Francesco Bagnaia, actuel troisième du championnat du monde.. L'équipe Gresini sera quant à elle représentée par l'Italien Fabio Di Giannantonio, comme cette année, et par Alex Marquez, qui va arriver en 2023.« Je suis ravi de pouvoir porter les couleurs de l'équipe officielle Ducati dès l'année prochaine. C'était mon rêve, et maintenant il est devenu réalité. Au cours de ces deux années en MotoGP, j'ai beaucoup appris et grandi, et je crois que je ne peux que m'améliorer avec les ingénieurs et les hommes du Ducati Lenovo Team ! Je tiens à remercier Claudio, Gigi, Paolo et Davide de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cette incroyable opportunité. Néanmoins, je tiens également à remercier Nadia et toute l'équipe Gresini pour le grand soutien que j'ai reçu d'eux pendant cette merveilleuse saison ensemble.», s’est réjoui Enea Bastianini, actuel sixième du championnat du monde. La grille de la saison 2023 commence petit à petit à prendre en forme. Aucun Grand Prix n'est prévu ce week-end, rendez-vous le week-end prochain du côté de San Marin...