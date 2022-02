MotoGP - Ducati : Bagnaia prolonge jusqu'en 2024

✍🏻 We are delighted to announce that @peccobagnaia has signed with #Ducati for two more seasons in @MotoGP! 🤩 The Italian rider will continue to ride aboard the Desmosedici GP of the #DucatiLenovoTeam in 2023 and 2024! 💪🏼#ForzaDucati@DucatiMotor pic.twitter.com/ZB7aqvE2J5

Bagnaia sera encore un concurrent sérieux pour le titre en 2022

Chez Ducati, on joue la continuité. Ce lundi, l'écurie italienne de MotoGP a annoncé la prolongation du contrat de l'un de ses petits protégés et non des moindres. En effet, le Transalpin Francesco "Pecco" Bagnaia, qui n'est autre que le vice-champion du monde en titre de la discipline, est désormais lié avec son écurie actuelle jusqu'à la fin de l'année 2024. Soit une prolongation d'un total de deux saisons de la part du principal intéressé, dauphin l'an passé du Français Fabio Quartararo, champion du monde en titre de MotoGP dans l'écurie Yamaha., au guidon de la Desmosedici rouge flamboyante. Pour jouer les premiers rôles à ce point, l'Italien avait signé quatre victoires, en remportant le Grand Prix moto d'Aragon, sur le circuit Motorland Aragon à Alcañiz en Espagne, le Grand Prix moto de Saint-Marin, sur le circuit Marco Simoncelli à Misano à Saint-Marin, le Grand Prix moto d'Algarve, sur l'Autodromo Internacional do Algarve à Portimão au Portugal ainsi que le Grand Prix moto de la Communauté valencienne, sur le circuit de Valence à Valence en Espagne.Quatre victoires lors des six dernières courses de la saison. Finalement, malgré cette fin de saison en trombe, l'Italien n'avait donc pas pu être sacré. Outre ses quatre victoires, le pilote a signé six pole positions et est monté sur un total de neuf podiums. Dans sa carrière, Bagnaia a déjà été champion du monde, mais dans la catégorie inférieure, soit en Moto2. C'était en 2018. Ce n'est ensuite que l'année suivante, soit en 2019, que l'Italien avait débarqué au sein de la catégorie reine, chez Ducati-Pramac, soit l'équipe satellite.C'est donc également l'année dernière que l'Italien avait montré qu'il était bel et bien le candidat le plus sérieux pour contrer le jeune pilote français Fabio Quartararo, aujourd'hui âgé de seulement 22 ans et donc sacré champion du monde. Un sacre intervenu lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne, à la toute fin du mois d'octobre dernier. Pourtant, durant cette course, c'est bien Bagnaia qui menait avant qu'il ne chute. La saison 2022 débute le 6 mars du côté du Qatar. L'Italien sera encore, à n'en pas douter, un concurrent plus que dangereux pour Quartararo.