MotoGP : Dovizioso va tester une Aprilia

Est-ce le début du commencement d'une idée de retour en MotoGP pour Andrea Dovizioso ? Ca y ressemble... Le pilote italien, qui fêtera ses 35 ans à la fin du mois, va effectuer des tests au guidon d'une Aprilia le mois prochain. Le triple vice-champion du monde et vainqueur de 15 Grands Prix en MotoGP est actuellement en année sabbatique, après avoir décidé de ne pas prolonger l'aventure avec Ducati, dont il a porté les couleurs de 2013 à 2020. Il testera sa nouvelle RS-GP du 12 au 14 avril sur le circuit de Jerez, en Espagne. « Je suis ravi de l’intérêt porté par Aprilia et lorsque nous avons abordé la possibilité d’un test, j’ai de suite accepté cette invitation de repiloter une MotoGP, tout en conservant mon niveau et en leur donnant mon retour. J’aimerais remercier l’Aprilia Racing pour cette opportunité », a réagi le pilote italien.

Aleix Espargaro a brillé avec Aprilia lors des essais

« C’est un plaisir d’inviter Andrea. Ces journées de roulage seront l’occasion d’un peu plus se connaître, y compris en piste. Il ne s’agit pas d’un ‘essai’, mais d’une opportunité de couvrir quelques tours ensemble, sans le moindre engagement pour ce qui est du futur. Nous connaissons tous ses qualités et sa contribution sera de toute importance, même si ça n’est que sur un test », a déclaré de son côté Massimo Rivola, le patron de l'écurie. L'Aprilia version 2021 semble une moto assez performante, puisqu'Aleix Espargaro, son leader (Lorenzo Salvadori, qui n'a disputé que trois courses l'an passé, est l'autre pilote de l'équipe) a terminé dans le Top 6 des quatre premières séances d'essais au Qatar ces deux dernières semaines, et a même remporté la première. Mais Dovizioso signera-t-il chez Aprilia un jour ? Il est encore bien trop tôt pour le dire.