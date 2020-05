MotoGP : Début de saison le 19 juillet ?

La balle est dans le camp du gouvernement

Enfin un rayon de soleil du côté de la saison de MotoGP ? Alors que l'exercice 2020 n’a toujours pas pu débuter (le premier Grand Prix était prévu le 8 mars) en raison de la pandémie de coronavirus, que quatre courses ont été définitivement annulées (Qatar, Allemagne, Pays-Bas, Finlande) et que sept ont été reportées (Espagne, France, Italie, Catalogne, Thaïlande, Amériques, Argentine),, en Andalousie, avec deux Grands Prix organisés les 19 et 26 juillet.Une réunion s’est déroulée ce jeudi entre le vice-président du gouvernement andalou, le maire de Jerez de la Frontera et le PDG de Dorna Sports, promoteur du MotoGP, et. Reste désormais à attendre la réponse du gouvernement espagnol, pays n°1 de la moto, mais où le coronavirus a déjà tué 26 070 personnes. S'il refusait, il faudrait alors attendre le 9 août, et le Grand Prix de République tchèque (où le coronavirus a tué 263 personnes) pour assister à un éventuel début de saison.